Supercoppa Spagna, Perez fa contenti i giocatori del Real Madrid: a quanto ammonta il maxi premio

Il Real Madrid ha avuto la meglio sul Barcellona e si è assicurato la Supercoppa di Spagna, la tredicesima della sua gloriosa storia. Un trofeo che Florentino Perez voleva a tutti i costi tanto da aver fissato un maxi premio per i suoi calciatori. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente verserà 150mila euro nelle tasche di ogni singolo calciatore del Real Madrid e la stessa cifra andrà anche ai componenti dello staff tecnico, per un totale complessivo di ben 4 milioni di euro.