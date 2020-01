Il Real ha spazzato via il Valencia, l'Atletico ha battuto di carattere il Barcellona, vincendo in rimonta. Dunque, la finale della Supercoppa spagnola sarà un infuocato derby di Madrid nel quale, sostengono gli analisti, saranno i Blancos. Nelle quote sulla gara di domenica a Jeddah la squadra allenata da Zidane parte da favorita a 2,15, nonostante nell'ultima finale di Supercoppa - quella europea dell'agosto 2018 - sia andata ko ai rigori contro i Colchoneros. Parte da dietro, ma non esageratamente, la formazione di Simeone, data a 3,15. A 3,15 anche il pareggio, risultato con cui si è chiuso l'ultimo precedente, la sfida in Liga dello scorso settembre. Nelle statistiche di entrambe spicca il dato della difesa: Real e Atletico condividono il primato come miglior retroguardia in campionato, con sole 12 reti subite in 12 gare. È per questo che gli analisti optano per l'Under e ritengono probabile una gara con meno di tre gol complessivi, data a 1,70, secondo Agipronews.