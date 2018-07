OFICIAL | La Supercopa de España se jugará en Tánger.



Novità per ladi Spagna 2018:si affronteranno il 12 agosto a Tangeri in Marocco (ore 22) in una sfida unica, non più su andata e ritorno come le precedenti edizioni.