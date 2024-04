Supercoppa Turchia, clamoroso: Galtasaray-Fenerbahce finita dopo 2'. Icardi gol, l'Under 19 del Fener si ritira

non avrebbe avuto vita lunga si era capito già nel corso delle ultime settimane, cariche di polemiche nel campionato turco e, soprattutto in seno al club gialloblu in cui giocano gli ex-Juve, Inter e Milan, Bonucci, Dzeko e Krunic. E infatti al minuto 2 della partita la gara è stata interrotta per volontà del Fenerbahce che ha abbandonato il campo da gioco sul risultato di 1-0 grazie al gol segnato per ilda Mauro Icardi.

Il Fenerbahce, in aperta polemica con la federcalcio turca prima ha minacciato di ritirarsi da tutte le competizioni, campionato compreso, e poi ha ufficializzato che avrebbe mandato la squadra Under 19 in campo nella Supercoppa salvo anticipare che la partita non sarebbe durata 90 minuti.La Supercoppa di Turchia era già stata rinviata una volta dato che era in programma il 30 dicembre a Ryiad in Arabia Saudita, ma tutte le parti si sono opposte a portare in quel paese una partita così importante. Il Fenerbahce però nelle ultime settimane ha chiesto che anche la ricalendarizzazione venisse spostata e che la Federcalcio turca imponesse un arbitro internazionale. Proposte respinte al mittente che hanno portato prima il Fenerbahce a schierare l'Under 19 e ora a ritirarsi dal campo.