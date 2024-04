Supercoppa Turchia, Galatasaray-Fenerbahce: probabili formazioni, dove vederla e perché è a rischio

, la finalissima della, fra mille polemiche dovrebbe andare in scena al Şanliurfa GAP Stadyumu di Sanliurfa a partire dalle 20.30 di domenica 7 aprile 2024. Il condizionale è d'obbligo perché dopo il rinvio della gara in programma lo scorso 30 dicembre a Ryiad in Arabia Saudita l'aperta frattura e le polemiche con il mondo arbitrale che vedono protagonista soprattutto il club di Dzeko, Bonucci e compagni mette inevitabilmente a rischio anche questa nuova calendarizzazione.

• Partita: Galatasaray-Fenerbahce• Data: domenica 7 aprile 2024• Orario: 20.30• Canale TV: Non è prevista trasmissione in Italia• Streaming: Non è prevista trasmissione in Italia, la finalissima della Supercoppa di Turchia, dovrebbe andare in scena al Şanliurfa GAP Stadyumu di Sanliurfa a partire dalle 20.30 di domenica 7 aprile 2024, ma non è prevista per il suolo italiano la trasmissione in diretta né via tv né in streaming.(portando anche la gara di Conference League contro l'Olympiacos che si giocherà giovedì come ulteriore motivazione) e che la gara sia arbitrata da un arbitro internazionale e non turco. Entrambe le richieste sono state negate e di conseguenza il vicepresidente Erol Bilecik. ha confermato che prenderanno decisioni drastiche: ". I ragazzi vedranno questa partita come una grande occasione. I tifosi non dovrebbero programmare alcun viaggio, ma ovviamente chi vuole andare a vedere la partita può farlo. La nostra prima squadra non andrà a Sanliurfa e”.

È in particolare quest'ultima minaccia a far preoccupare gli organizzatori perché(Muslera; Yilmaz, Nelsson, Bardakci, Kohn; Torreira, Demirbay; Ziyech, Mertens, Zaha; Icardi)e non consentire la fine della partita per numero minimo (meno di 7) di giocatori in campo.