Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca alle 21 la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. I campioni d’Italia in carica affrontano la vincitrice della scorsa edizione della Coppa Italia. Dirige il match l’arbitro Valeri, al Var c’è Di Bello. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





JUVENTUS – NAPOLI h.21.00

VALERI

BINDONI – DEL GIOVANE

IV: MARIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI



41' - La Juve chiede un giallo per Lozano che trattiene Danilo per provare ad arrivare sul pallone in contropiede. Nessun provvedimento disciplinare di Valeri anche in questa occasione.



19' - Mario Rui in anticipo, Kulusevski lo colpisce in pieno volto col gomito non lontano dall'area di rigore della Juve. L'arbitro Valeri fischia il fallo e non prende provvedimenti disciplinari. Graziato il giocatore della Juve, il giallo poteva starci (e Kulusevski è in diffida, in caso di ammonizione salterebbe il Bologna in campionato come Bentancur, Danilo e Rabiot).



17' - Dopo un salto nell'area della Juve, Petagna travolge Chiellini in caduta: l'arbitro Valeri giustamente non fischia, il colpo dell'attaccante del Napoli è involontario e non falloso.