A partire dalle 21 a San Siro andrà in scena la Supercoppa Inter-Juve che assegnerà il primo titolo stagionale. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il bilancio delle ultime otto gare tra Inter e Juventus a San Siro in tutte le competizioni è in perfetto equilibrio, con tre successi per parte e due pareggi – i nerazzurri sono sempre andati a segno in questo parziale.