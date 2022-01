A partire dalle 21 a San Siro andrà in scena la Supercoppa Inter-Juve che assegnerà il primo titolo stagionale. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Paulo Dybala ha segnato quattro gol in cinque presenze in Supercoppa Italiana, reti arrivate sempre contro la Lazio – l’ultima delle quali nel dicembre 2019.