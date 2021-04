. Ile ilsi sono uniti nella battaglia contro l'élite del calcio: da una parte Boris Johnson, la cui rigidità ha messo in guardia i sei club inglesi; dall'altra i tifosi. Loro, vera anima del football, sono letteralmente scesi in strada. Striscioni e scritte hanno addobbato gli stadi d'Inghilterra: da Anfield all'Emirates fino a Stamford Bridge, dove un migliaio di fan si è riversato tra le streets di Londra per protestare prima della sfida contro il Brighton.Il progetto Superlega è ufficialmente fallito. Lo annuncia Andrea Agnelli alla Reuters Il rischio, concreto, è che tra poche ore si resti in tre.. Lì dove si è espresso in maniera chiara Gerard Piquè, simbolo dello spogliatoio a cui manca la fascia solo in maniera simbolica. "Il calcio appartiene ai tifosi, oggi più che mai" ha twittato il difensore, che in serata dovrebbe parlare a una tv iberica. Negli stessi istanti (alle 22) scende in campo il Real Madrid, tra le pochissime superstiti del progetto guidato dal proprio presidente, Florentino Perez. Per la sfida contro i Blancos, il Cadice imiterà il Leeds e indosserà una maglia con il messaggio: "Superlega? Il calcio è di tutti!".. Una voce forte e chiara che in Inghilterra ha già ribaltato tutto. Per la Superlega sarà un'altra giornata di fuoco.Tutto tace sul fronte italiano. O quasi, perché, anche i nerazzurri salutano. Ma di ufficiale, al momento, non c'è nulla., all'indomani della lettera con cui l'ad rossonero Gazidis aveva mostrato i benefici della Superlega in una lettera agli sponsor., il vero e più grande sconfitto insieme all'amico Florentino Perez: il presidente bianconero, anche nelle scorse ore, ha garantito un patto di sangue, prontamente smentito dai fatti.