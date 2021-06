"Secondo me dovrebbe arrivare il prima possibile. E sono certo che la giustizia europea non si pronuncerà a favore del monopolio di Uefa e Fifa, né vieterà a una società di sviluppare un'attività perfettamente legale. Inoltre, una volta che l'Europa si sarà pronunciata, la cosa logica è che il giudice Ruiz de Lara autorizzi l'esistenza della Super League". Così ha parlato Miguel Becerro, avvocato dello studio legale Royo, Becerro e Peñafort, a El Confidencial in merito alla questione Superlega.