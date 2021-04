Al momento della nascita della tanto discussa Superlega, alcuni dei 12 club fondatori avevano espresso dubbi sulla presenza di squadre "non proprio d'èlite", come l'Atletico Madrid. Alcuni avrebbero preferito un'altra squadra spagnola al suo posto, per esempio il Siviglia, il quale, grazie ad una gestione virtuosa dei propri bilanci, avrebbe dovuto ricevere questa sorta di "premio" in vista della sicura crescita futura degli andalusi a livello economico-sportivo.



POPOLARITA' - Secondo l'emittente radiofonica Cadena Ser, i sei club inglesi che avrebbero partecipato a questo torneo, hanno mostrato fin da subito i loro dubbi sulla presenza dei colchoneros all'interno della nuova lega. Secondo la radio iberica, le squadre della Premier (le famose 'Big Six': Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Tottenham), avrebbero manifestato il loro disagio per la presenza dell'Atletico a causa della loro scarsa attrazione globale sui social network e del loro basso pubblico televisivo al di fuori della Spagna.



Tra le squadre che compongono il G-12, è quella con i dati peggiori in entrambi i parametri di valutazione, quindi una delle squadre che trarrebbe il maggior vantaggio dalla Super League sarebbe proprio l'Atlético Madrid. Nonostante tali critiche, le sei squadre inglesi, ricordiamo, hanno impiegato appena 48 ore per lasciare la competizione