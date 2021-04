Maurizio Crozza nei panni di Andrea Agnelli, tra i protagonisti più discussi della vicenda Superlega, annunciata nella notte tra domenica e lunedì e ‘cancellata’ due giorni dopo. Questa l’imitazione del comico nel suo Fratelli di Cozza, in onda ieri sera sul Nove: “Io delle bugie ho un ottimo ricordo, anche se adesso sono sotto anestesia. Non ho ricordo di cose vere che io non possa aver detto”. Poi squilla il telefono, è Ceferin: “Sto entrando in galleria, ti chiamo dopo”.



"Passo indietro? Impossibile, non ho i piedi. Ho un ottimo ricordo dei miei piedi. Nell'operazione Superlega sono parte lesa, perché quando ho incontrato Florentino Perez non ho capito una parola. Pensavo di aver firmato un'assicurazione".