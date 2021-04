"La Superlega creata per salvare il calcio". Queste le parole di, presidente dele anche della nuova competizione europea per i cosiddetti top club. Top club sommersi dai debiti:in Inghilterra,in Italia,in Spagna, tutte con problemi finanziari ma con l'ambizione di recitare ancora un ruolo da grande.- La Gazzetta dello Sport ha analizzato i debiti che questi 12 top club hanno e quelli che se la passano peggio sono, con, rispettivamente,milioni di euro di debiti. E sono quelle messe peggio, col club diche tra campagne acquisti faraoniche, stipendi dei giocatori e Stamford Bridge con una capienza contenuta che limita le entrate si è ritrovato con un più di un miliardo di debiti. Gli Spurs, invece, pagano la ristrutturazione dello stadio, inaugurato il 3 aprile 2019. E con la pandemia è saltato il piano di risanamento. Tra le inglesi quella che se la passa meglio è l'Arsenal, con 'soli' 125,4 milioni di euro di debiti., nel corso della sua intervista al Chiringuito, ha parlato sia della situazione finanziaria delsia di quella del, conche ha colto al volo la possibilità della Superlega. I blaugrana superano il miliardo di euro di debiti, le Merengues sono di poco sotto, mentre i Colchoneros hanno debiti per quasi mezzo miliardo. Situazione buia.Qui si trova la seconda squadra messa meglio in termini di debiti: ilche, alle spalle dell', ha solo 151,8 milioni di euro di debiti. Delle tre della Serie A che parteciperanno alla Superlega, quella messa peggio è l'Inter, con 630 milioni di euro di debiti.