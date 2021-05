Marca riferisce che Juventus, Barcellona e Real Madrid hanno inviato nei giorni scorsi una lettera indirizzata ai 7 club che, prima del comunicato ufficiale di ieri della Uefa, avevano deciso di abbandonare la Superlega: Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid. Una lettera per illustrare le conseguenze di natura legale sulla rinuncia a un progetto di cui si erano fatti fondatori e firmatari.



Nella missiva non si fa riferimento a Inter e Milan, la cui fuoriuscita è stata certificata soltanto ieri dalla nota della Uefa, ma i due club milanesi avevano comunque ricevuto il messaggio in copia conoscenza.