E adesso cosa succede? La Superlega è destinata a rivoluzionare il mondo del calcio, per come l'abbiamo sempre inteso, per come l'abbiamo sempre visto e vissuto. Un campionato chiuso con 20 squadre, che nella testa di chi ha partorito l'idea,E quello che temono i tifosi, che si sono schierati in blocco contro una scelta d'elite che cancella ogni aspetto romantico e popolare, quello che vogliono caprie quelle realtà editoriali che hanno investito centinaia di milioni per acquisire i diritti di Serie A, Champions League ed Europa League.. Che per assicurarsi la trasmissione del campionato nazionale e le principali competizioni europee hanno messo sul tavolo cifre a otto zeri. L'azienda guidata dal magnate ​Blavatnik, il gigante televisivo di Santa Giulia per la Champions fino al 2024 ha messo in preventivo. ​A questi vanno aggiunti Mediaset ha ottenuto l’esclusiva per la tv in chiaro della miglior partita del martedì di Champions, cioè 16 partite, e per la finalissima e inoltre anche la trasmissione di 104 match in streaming, per una cifra che Il Sole 24 Ore ha stimato, e Amazon, che per la miglior partita di Champions League del mercoledì ha spesoScelte economiche precise per un determinato tipo di prodotto, ma cosa succede ora che la Uefa e le principali leghe europee (Serie A, Premier League e Liga) stanno pensando seriamente di escludere i club coinvolti nella Superlega dai rispettivi tornei?Che potrebbe decidere di cambiare le carte in tavola. Insomma, all'orizzonte c'è una battaglia legale epocale. A pagare saranno, come sempre, i tifosi.Potrebbe farlo Dazn che secondo il Corriere dello Sport sarebbe uno dei fautori della Superlega anche se ieri è arrivata la smentita ufficiale: "Né Dazn né Mr. Blavatnik sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussione relative alla costituzione di una Superlega e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo".