Hanno preso posizione praticamente tutti sulla nascita della nuova Superlega Europea e, dopo la minaccia espressa da Uefa e Fifa di impedire ai calciatori dei club aderenti di partecipare alle prossime manifestazioni con le rispettive nazionali - Europei e Mondiali compresi - il sindacato dei calciatori, la FIFPRO, si è fatto sentire.



"Ci opporemo con forza alle misure di entrambe le parti che violeranno i diritti dei calciatori, come l'esclusione dalle rappresentative nazionali. L'arrivo a questo punto è il riflesso di una governance in cui alcuni hanno goduto di poteri sproporzionati mentre gli altri, tra cui coloro che sono al centro del gioco come calciatori e tifosi, sono stati trascurati. Nell'interesse dei calciatori ci impegniamo a lavorare con tutte le parti interessate per prendere le decisioni migliori".