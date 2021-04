Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa, dicendo la sua sulla questione Superlega: "La Bundesliga è la base su cui possiamo giocare in Champions League e vincere titoli internazionali. Essere in testa dopo 34 giornate: questa è la competizione più onesta. È un campionato meritato. Speriamo di vincere il campionato domani contro il Mainz".