Florentino Perez, presidente del Real Madrid e primo sostenitore della Superlega, commenta la sentenza della Corte di Giustizia Europea che pone fine al monopolio di Uefa e Fifa sull'organizzazione del calcio: "Sentenza storica, i club sono padroni del proprio destino... È una sentenza storica per il calcio e i tifosi. Il Real Madrid continuerà a lavorare per il bene del football. Abbiamo la responsabilità di dare nuovo impulso al calcio europeo... Creeremo un progetto aperto, basato sul merito sportivo, in rispetto del fair play finanziario e dei campionati nazionali. Finisce oggi un monopolio che andava avanti da decenni. La governance della Superlega sarà trasparente e basata sul dialogo con le istituzioni. Non siamo contro nessuno, vogliamo solo rinnovare il football, perché il suo destino è nelle mani dei club e dei tifosi. È un giorno storico per la storia del calcio e dello sport in generale".