La battaglia per la Superlega continua e non accenna a smorzarsi e anzi, secondo Espn è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo. I 6 club inglesi (​Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal e Chelsea ndr.) hanno infatti informato Milan, Inter e Atletico Madrid che invieranno una lettera ai presidenti di Real Madrid, Juve e Barcellona, Florentino Perez, ad Agnelli e Laporta, affinché venga convocata entro 4 settimane una riunione del consiglio della Superlega per sciogliere ufficialmente la società.