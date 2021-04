Ecco la presa di posizione, con un comunicato ufficiale, diin merito al neonato progetto dei club 'scissionisti':, un ristretto numero di squadre che decide di stravolgere il calcio, da sempre basato sui meriti sportivi e sulla competizione: 20 club fondatori, 15 a partecipazione fissa e 5 da scegliersi in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente.In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine, con un meccanismo di solidarietà fortemente aumentato, garantendo a tifosi ed appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un esempio positivo e coinvolgente”.Le parole che abbiamo appena letto sono die sono estratte dal comunicato ufficiale diffuso a margine dell’annuncio della prossima creazione della Superlega.Ronaldo: 31 milioni di euro l’anno. Conte: 12 milioni di euro l’anno. Donnarumma: proposta di 8 milioni di euro lordi anno. È facile immaginare che dietro alla scelta di Juventus, Inter e Milan di essere tra i promotori di questo progetto ci siano logiche puramente finanziarie.Non sappiamo se sarà da subito oppure se serviranno ancora degli anni maDa quando è uscito il comunicato ufficiale nella serata di domenica, è iniziato il tiro al bersaglio verso i promotori di questa iniziativa.Avete letto bene, non siamo impazziti di colpo. Auspichiamo che Juventus, Milan ed Inter vadano a giocare la loro Superlega ed abbandonino per sempre la serie A e le coppe europee. TMa quanto sarebbe bello se il vostro posto in Serie A fosse destinato a piazze comee via dicendo… piazze che hanno fatto la storia del calcio come passione popolare in Italia.Non è una provocazione, andate avanti, sarebbe stupendo.