Uefa e Fifa hanno ribadito nelle ultime ore di essere pronte ad escludere i calciatori appartenenti ai 12 club che hanno aderito alla nuova Superlega dalle manifestazioni per nazionali da loro patrocinate, quindi anche Europei e Mondiali. Una presa di posizione forte ma che, secondo Reuters, sarebbe stata dichiarata illegittima niente poco di meno che dal Tribunale di Madrid.



In base a quanto riferisce la nota agenzia di stampa, nella capitale spagnola sarebbe stata già emessa una sentenza preliminare nella quale si afferma l'impossibilità degli organi internazionali di irrorare sanzioni a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione.