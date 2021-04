La Football Association ha diffuso un comunicato dopo la notizia ufficiale dell'uscita del Manchester City dalla Superlega Europea: "Accogliamo con piacere la notizia che alcuni club abbiano deciso di abbandonare il progetto, che minacciava l'intera famiglia del calcio. Il calcio inglese ha una storia piena di orgoglio basata sull'opoortunità per tutti i club e tutto il movimento ha espresso in maniera unanime la sua disapprovazione verso una lega chiusa. E' stata una proposta che, nella sua concezione, avrebber creato divisione; invece, ci ha unito tutti quanti.



Vogliamo ringraziare i tifosi, in particolare per aver espresso una voce inequivocabile e influente in questo periodo, portando avanti i principi cardine del calcio. E' un potente pro memoria che il calcio è e sarà sempre dei tifosi. Vogliamo ringraziare anche il Primo Ministro, il segretario di Stato e il ministro dello Sport per il loro sostegno contro questo progetto".