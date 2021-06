tramutatasi presto da scontro lampo, nato e conclusosi in 48 ore, a un confronto di logoramento fatto di piccole battaglie, perlopiù legali che continua ad avere strascichi e aggiornamenti che si sviluppano di giorno in giorno. E proprio dallepotrebbero presto arrivare novità perché nelle ultime 24 ore(Inter, Milan, Juve, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool)(e più marginalmente la Fifa). E proprio dagli uffici legali di Nyon si aspetta ora la prossima mossa.Riavvolgendo il nastro di sole 24 ore, la prima novità è ancora una volta marchiata tutta dal made in England. I 6 club inglesi hanno fatto sapere infatti alle altre 3 società già uscite dalla Superlega (Inter, Milan e Atletico Madrid) che hanno prontaIn caso di rifiuto dei tre club ancora rimasti ufficialmente dentro, si potrebbe avviare una nuova causa legale interna ai 12 club.- Juventus, Real Madrid e Barcellona si fanno però forza dellariportata da El Confidencial, che negli ultimi giorni ha scritto direttamente ai vertici della Uefa () schierandosi apertamente contro, o meglioUna sentenza che ora è finita sulle scrivanie anche dei giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dovrà dare interpretazione delle norme rilevanti nella procedura e con tale interpretazione che sarà vincolante per il giudice nazionale e per tutti gli altri giudici Ue che si troveranno ad affrontare una questione analoga (in particolare sulla posizione di monopolio nella redistribuzione degli introiti da diritti tv). La palla, quindi, passa ora ancora una volta nelle mani di, numero uno della Uefa, che ha sede ine quindi all'esterno dei confini dell'Unione Europea.La guerra di logoramento continua e le trincee scavate sono sempre più profonde.@TramacEma