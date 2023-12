L'argomento Superlega continua a tenere banco e ad esprimersi è anche la Lega di Serie A, che non prende una posizione chiara e decisa, ma si auspica che i campionati nazionali rimangano centrali, in attesa di conoscere i futuri sviluppi. Questa la nota:



“In merito alla cosiddetta vicenda Superlega, in attesa di approfondire la portata e gli effetti giuridici della decisione pubblicata oggi dalla Corte di Giustizia UE, la Lega Serie A ribadisce la centralità del Campionato nazionale e dei suoi tifosi e auspica che i successivi sviluppi vedano un pieno coinvolgimento delle Leghe e dei Club”.