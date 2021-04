Anche Virginia Raggi si schiera contro il progetto Superlega che sta sconvolgendo il mondo del calcio. La sindaca della città di Roma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul tema: “L’idea di creare una Superleague comporterebbe la realizzazione di una élite calcistica che limiterebbe la partecipazione di club come la Lazio, la Roma e tante altre realtà sportive nel centro e sud Italia. Per questo sono contraria. È importante salvaguardare i valori dell’inclusione che il calcio da sempre promuove. Inoltre, non trovo corretto che poche società monopolizzino l’intera scena calcistica penalizzando così l’impegno economico che le altre società compiono attraverso investimenti che devono essere tutelati e valorizzati”.