La sentenza che oggi ha determinato l'abuso di posizione dominante da parte della FIFA e della UEFA, dà il via libera alla nascita di nuove competizioni come la tanto chiacchierata Superlega. Intanto, dalla FIFA è arrivata la prima risposta ufficiale, tramite un comunicato con cui il massimo organo del calcio mondiale afferma di aver preso visione delle decisioni della Corte Europea e di riservarsi del tempo per valutare, con l'aiuto della UEFA, le prossime mosse e le risposte a questa storica decisione. Inoltre, la FIFA ribadisce la convinzione nei propri principi.



IL COMUNICATO - "La FIFA ha preso atto della sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione alla European Superleague Company SL.

La FIFA ora analizzerà la decisione in coordinamento con la UEFA, le altre confederazioni e le federazioni affiliate prima di commentare ulteriormente.

In linea con il proprio Statuto, la FIFA crede fermamente nella specificità dello sport, inclusa la struttura piramidale – su cui si fonda il merito sportivo – e i principi di equilibrio competitivo e solidarietà finanziaria.

Il calcio deve la sua lunga storia di successi ai principi sopra menzionati, che la FIFA, le confederazioni e le federazioni affiliate continueranno a promuovere anche in futuro, nell'interesse di tutti gli appassionati di calcio di tutto il mondo".