Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato del progetto Superlega in un documentario su Apple TV svelando un retroscena che inasprisce i rapporti fra Fifa e Uefa con il presidente della federcalcio mondiale, Gianni Infantino che si era dichiarato a favore.



INFANTINO FAVOREVOLE - “Gianni Infantino era pronto ad appoggiare la Superlega. Sta sviluppando la sua competizione, un Mondiale per club ma più grande e noi rispettiamo questo progetto perché sembra essere molto attraente ed è stato possibilista nel parlare della Superlega, dimostrando come il presidente della FIFA fosse pronto ad aprire un dialogo con i club”.