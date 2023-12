Lasposterà solo denaro da una tasca all'altra. Questo il pensiero a caldo di, dopo la sentenza di ieri della Corte Europea . Alla luce del seguente annuncio di come dovrebbe essere strutturato il nuovo progetto , che coinvolgerà 64 club, il presidente dellae Senatore della Repubblica ha commentato così i fatti, ai microfoni de Il Foglio:"Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per i club si potrebbero liberare un sacco di risorse. Di queste cose mica si può parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sua portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre a mente che dobbiamo tutelare l’importanza del campionato italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo fare? Della pronuncia della Corte c'è poco da stupirsi. L’avete mai vista un’autorità di regolamentazione dell’energia che compra o vende gas? No:Il vero tema sono i soldi. I soldi mandano l’acqua all’insù. Ripeto, bisogna leggere, ma in teoria si libereranno molte risorse per le società: oggi la Uefa una parte la tiene, una parte li spende, una parte la dà ai club. Dicevo, se non si chiamerà Champions e si chiamerà Superlega sempre dai campionati bisognerà passare, cambia solo dove vanno a finire questi soldi".