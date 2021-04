Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana dei record, con la promozione in B già in tasca da due settimana, dice la sua sulla Superlega: "Supertruffa' é il nome giusto per l'ultima trovata degli avidi del pallone! Ennesima coltellata agli amanti del calcio popolare fatto di sudore, passione, campi fangosi, sacrifici, sogni ecc.. Un'idea cervellotica che ancora una volta non premia la meritocrazia sportiva sul campo" il suo posto su Instagram.