Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ex Roma, dice la sua sulla Superlega: “l calcio è passione e appartiene ai tifosi. Ovviamente c'è stata un'evoluzione e ora la maggior parte dei club sono società per azioni. Ma perdere di vista il cliente fondamentale, ovvero il tifoso, ci porterebbe al fallimento. Non possiamo voltare le spalle al motore del calcio, cioè la passione. Se battiamo la Real Sociedad siamo contenti perché sappiamo di aver fatto felici i tifosi, non perché la Champions League è più vicina”.