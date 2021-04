L’ex presidente della, Sergio, è stato intervistato da Il Messaggero in vista della polemica scatenata dalla fondazione della. Ecco come l’ex patron biancoceleste ha parlato di ciò ricordando che l’idea nacque proprio nei suoi anni a Roma: "Quella della Super Lega era un’idea che. L’input arrivava sempre daglie ricorda molto da vicino questa che è stata proposta adesso. Però non c’era nulla di così definitivo nei dettagli, non c’erano fondi di investimento o finanziatori.. Con gli spagnoli ci fu un ripetuto scambio di lettere, ma alla fine per non uccidere i campionati nazionali non si portò avanti il progetto".Il vecchio format: ". Basti pensare che in Italia c’erano sei squadre. Anche la Lazio. E poi non si fermava solo all’Europa, ma nella visione di chi l’aveva progettata. Io ero favorevole e lo sarei ancora. E penso che persia molto difficile interrompere un processo che è già partito".Il futuro del calcio: ". Vedo il, sono solo le squadre di club che potranno dare lustro e non a caso in Italia sono arrivate tutte queste proprietà straniere. Portare la Champions a 36 squadre toglie soldi e potere:. 2022 come inizio di tutto? Ci vuole tempo e un organismo super partes che gestisca il tutto. Per ora penso che sia una spinta a movimentare le acque per rendere la Champions più qualificata e avere più soldi".