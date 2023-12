Nel giorno della storica sentenza della Corte di Giustizia europea,, la società che promuove la, ha fornito alcune indicazioni su come sarà promossa in tv l'eventuale nuova competizione europea: "Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club: entrate e spese di solidarietà saranno garantite".Sul sito di A22, c'è un passaggio dedicato alla spiegazione della visione della Superlega rispetto alla gratuità del calcio in tv: "Unify ha il potenziale per diventare la principale piattaforma di streaming sportivo diretta ai fan nel mondo, avvicinando miliardi di fan al gioco come mai prima d'ora. Oltre alle partite in diretta, la piattaforma offrirà highlights, approfondimenti e analisi delle partite, contenuti specifici per club e molte altre opzioni interattive. Permetterà ai fan di connettersi come mai prima d'ora con i loro club e giocatori preferiti, nonché con gli amici e le community di fan.Tutte le partite del campionato maschile e femminile verrebbero distribuite fianco a fianco, occupando il “centro della scena” sulla piattaforma. Con Unify, il calcio femminile avrebbe finalmente la piattaforma globale che merita.La piattaforma Unify offrirà un modello a più livelli. Il livello gratuito supportato dalla pubblicità consentirà ai fan di guardare gratuitamente dal vivo le nuove partite della Super League europea. Verranno offerti livelli di abbonamento anche per coloro che preferiscono visualizzare le partite con una pubblicità minima godendo allo stesso tempo di funzionalità avanzate come gli angoli di ripresa preferiti, i dati delle partite in tempo reale e altre opzioni interattive. Anche le partnership di distribuzione con emittenti, servizi di streaming, club e fornitori di contenuti saranno una componente importante dell’esperienza Unify per garantire un facile accesso ai fan".