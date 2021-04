Ulteriori dettagli derivanti le mosse decise di Boris Johnson che hanno portato i 6 club inglesi che avevano inizialmente aderito al progetto Superlega, a desistere. Secondo quanto riportato dal Times Eddie Lister, consigliere di Johnson, ironia del destino a Dubai per questioni politiche, si sarebbe attivato per intimare agli esponenti del governo degli Emirati Arabi di abbandonare il progetto, onde evitare di compromettere i rapporti col Regno Unito.