A Il Foglio Sportivo, ha parlato Bernd, Ceo di, società che gestisce il progetto- "Siamo una società di sviluppo sportivo commerciale. Il nostro compito èe di intermediazione fra tutti gli stakeholder. Oggi: occorre una riforma strutturale che metta il futuro nelle mani delle squadre. Ho aderito a questo programma dopo la nascita della Superlega: all’epoca i club coinvolti erano pochi, le istituzioni si sono dimostrate molto rigide e non c’era ancora consapevolezza di quanto sia a rischio la leadership globale di questo sport. D’ora in avanti metteremo il dialogo al centro del dibattito:Senza più diktat. I feedback dopo l’annuncio di A22 sulle nuove fasi del progetto? Molto incoraggianti: da parte di club e giocatori, ma anche".- "e non di iniezioni esterne di capitali.E garantire più voce ai club, che sono i soli risk-taker del settore".- ": tuttavia, il grande torneo del domani si dovrà basare suie non su un assetto di membership a numero chiuso. Ormai è un concetto pacifico. Siamo fiduciosi, perché il".