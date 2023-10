Il 21 dicembre è sempre più vicino: quel giorno, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea risolverà il contenzioso tra A22, la società che rappresenta la Superlega, e la UEFA, accusata dai club sottoscrittori del progetto per monopolio. Al momento, a sostenere la nuova competizione ci sono solo Barcellona, Real Madrid e Juventus, con quest’ultima che ha già avviato le procedure per uscire. In vista dell'appuntamento, è tornato a parlare, su Linkedin, Bernd Reichart: ecco le sue parole.



LE PAROLE - "È stata annunciata la data della sentenza per il caso ESL. Il calcio europeo per club è alla vigilia di un grande cambiamento: il 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell’Unione europea presenterà la sua sentenza sul monopolio della UEFA. Ci auguriamo che la Corte di Giustizia dell’Ue metta fine al monopolio della UEFA e faccia rispettare le libertà fondamentali dell’Unione Europea nel mondo del calcio. Tifosi, club, giocatori e lo sport del calcio sarebbero i vincitori in un mercato aperto al concorso di idee e in cui i club potrebbero governare e organizzare una competizione calcistica europea senza timore di minacce", ha detto il ceo di A22.