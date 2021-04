Dalla parte giusta. Quella scelta dalla famiglia Friedkin, ben consigliata, sul fronte Superlega, nonostante le lusinghe di Perez e Agnelli. E la cosa è stata notata anche in Germania, scrive "La Gazzetta dello Sport". Così due giorni fa Karl-Heinze Rummenigge, a.d. del Bayern Monaco (e candidato alla presidenza dell’Eca), ha telefonato alla dirigenza della Roma per ringraziare il club. Ieri anche Fonseca, contrario al progetto, si è detto "orgoglioso della società".Commenta per primo . Due giorni fa il comunicato della società, poco prima che tutte le inglesi iniziassero a ritirarsi dal progetto