Superlega, vicepresidente commissione UE: 'Difendiamo il modello sportivo inclusivo'

Il vicepresidente della Commissione UE, Margaritis Schinas dice la sua sulla Superlega: "Non commento la decisione del tribunale Ue. Ma il nostro impegno nei confronti del modello sportivo europeo è incrollabile e incondizionato. Ovviamente c'è un elemento commerciale nello sport e nel calcio, ma il modello sportivo europeo riguarda tutti. Continuerò a difendere questa idea di un modello sportivo europeo inclusivo e sono molto confortato dal fatto di non essere solo. I nostri Stati membri, il Parlamento Europeo, i tifosi: tutti condividono questo modo di vedere lo sport e il calcio in Europa".