Tra chi ha applaudito la Roma per la posizione contraria alla Superlega c'è anche Rudi Voeller, attuale dg del Bayer Leverkusen ed ex stella giallorossa che ne ha parlato a Il Messaggero: “Complimenti ai Friedkin, sono proprio felice che a rappresentare la mia Roma ci siano loro. In Germania abbiamo apprezzato il loro comportamento. Martedì sera ero a Monaco, con il Bayer Leverkusen per la gare contro il Bayern. Allo stadio ho letto il comunicato del club giallorosso che ha dichiarato la sua fedeltà alle istituzioni sportive, a cominciare dalla UEFA. Ho subito chiamato l’ad Guido Fienga per manifestargli la mia soddisfazione per la scelta. Li ho ringraziati.“.