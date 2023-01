La tragedia della morte di Emiliano Sala, deceduto nel gennaio 2019 mentre stava raggiungendo il Galles dopo essere stato ceduto dal Nantes per 15 milioni al Cardiff City, ha scosso il mondo del calcio. Dopo i giorni di lutto, si è aperto un contenzioso tra francesi e britannici, basato sul mancato pagamento della cifra pattuita. La causa la vinsero i canarini, ma il Cardiff si rifiutò categoricamente di pagare. Il TAS di Losanna dispose la chiusura di tutti i movimenti in entrata per i gallesi per tre sessioni di mercato.



TREGUA? - Secondo la BBC, il Cardiff, in grave difficoltà in Championship, la seconda divisione inglese avrebbe finalmente pagato i primi 5 milioni al Nantes, chiedendo nel frattempo di poter fare mercato alla giustizia sportiva, con la promessa di saldare l'intero debito col tempo.