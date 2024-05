Surreale in Ligue 2: tifosi del Troyes protestano con fumogeni, i giocatori li rilanciano verso gli spalti!

Troyes-Valenciennes, gara di Ligue 2 delicata per via della posizione di classifica dei locali, è stata interrotta a pochi minuti dalla fine per disordini in campo. Il risultato era sull'1-1, pareggio che in combinazione con la vittoria del Dukerque avrebbe sancito la retrocessione in terza divisione.

I tifosi del Troyes hanno protestato lanciando fumogeni in campo, e i calciatori, forse per evitare la sconfitta a tavolino, hanno risposto rilanciandoli verso gli spalti. La gara è stata sospesa e in un primo momento ripresa, per poi essere definitivamente interrotta.

A dark night for Troyes. Their home match vs Valenciennes is abandoned as fans throw flares onto pitch, and some players throw them back into stands! Troyes are on the brink of successive relegations. Owned by the City Football Group, fans ironically chant "Merci City". pic.twitter.com/ocRWes9igx — Colin Millar (@Millar_Colin) May 3, 2024

A dimostrazione del fatto che non è tutto oro quel che luccica, il Troyes, ancora formalmente proprietario del cartellino della star del Girona Savinho,, galassia che ha come ammiraglia il Manchester City. Ma le risorse dell'impero rischiano di non essere abbastanza per allontanare lo spauracchio della doppia retrocessione in due anni. I tifosi hanno cantato amaramente "Merci City", grazie City.