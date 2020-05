“Beauty is one thing, but a pure heart, that is beautiful”. E’ la citazione dell’ultimo post su Instagram della bellissima. “”, scrive la modella e influencer, che su Instagram vanta un seguito di 385 mila followers. In principio, il primo scoprire la Canzian fu l'ex presidente dele oggi patron del Monza,, che la notò provocando una clamorosa reazione dell’allora fidanzata Francesca Pascale. L’ex Premier aveva consigliato a Susanna Canzian di fare un provino per Mediaset perché "". Dopo qualche comparsata nei programmi calcistici delle tv locali, la splendida modella trevigiana ha spostato il suo target ed è diventata una modella riconosciuta in tutto il mondo, con contratti con agenzie internazionali e un calendario da urlo.