Una domenica di... coccole per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese si è concesso una bella domenica di riposo, spesa tutta rigorosamente in famiglia nella villa in collina, a Torino. Salvo quindi spostarsi a Milano per la serata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, CR7 e Georgina hanno speso la serata da Iyo, nel capoluogo lombardo. Menù? Sushi. Tutto a base di sushi. Sembrava tranquillo, rilassato, contento. E la sua compagna ha incantato anche la serata milanese. "Molto bella, le foto e la tv non le rendono del tutto giustizia", ha raccontato chi l'ha vsta. Ah, una chicca: Ronaldo non ha preso il dessert, Georgina si è goduta un dolce al cioccolato.