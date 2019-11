Suso vuole giocare la Champions League col Milan. L'attaccante spagnolo ha rilasciato un'intervista a Sky Sport che verrà mandata in onda nella giornata di domani. Di seguito un estratto con le parole dello spagnolo: "Kakà? Mi piaceva tutto di lui, lo stile, la classe, ho visto la partita col Manchester, faceva tutto lui, incredibile".



CHAMPIONS LEAGUE - "E' un sogno, ho 26 anni e ancora non ci ho giocato. Tutti i calciatori forti giocano la Champions, una società come il Milan deve tornarci. E' una cosa che mi piacerebbe tanto".