"Una lunga estate, con il mercato di mezzo":. Con un lungo post su Instagram, il fantasista spagnolo fa il bilancio della stagione e parla della prossima estate, senza nascondere i rumors della finestra trasferimenti che potranno cambiare anche il suo futuro: "​La partita di ieri è stata lo specchio della nostra stagione. Gol, rimonte, distrazioni, illusioni, felicità, rimpianti, rimorsi e la gente a cantare per noi. Gli abbracci a fine partita non li dimenticherò mai. La Champions League non l'abbiamo centrata, ma abbiamo dato l'anima. Nonostante qualche errore e qualche momento negativo. Abbiamo onorato il Milan. Sempre.. Ma sono certo che tra qualche giorno, avrò già voglia di ricominciare. Forza Milan".- Suso non chiude all'addio e la sua situazione resta effettivamente incerta, resta ancor più instabile dall'imminente addio di. Congelata la trattativa per prolungare ilin caso di ricca offerta da un altro club: il tema sarà affrontato una volta risolta la questione sulla guida del prossimo mercato, ma le parole di Suso lasciano intendere che l'estate, per lui e per il Diavolo, sarà effettivamente calda anche fronte mercato.