Sogni e desideri, regali e sorrisi, cene e bevute in compagnia, tutto che si mischia sotto un albero che illumina l'inverno: a dicembre si è più buoni, più belli, più bravi. Tutti. O quasi. Già, perché sotto l'albero in piazza, che ha preso vita il 5 dicembre, c'è uno spagnolo che, ogni ultimo mese dell'anno, puntualmente, si spegne., per tutto l'anno, si traveste da, regalando assist per i compagni (sono 8, per ora, in questa stagione) e gol per i tifosi, ma a dicembre... no, non ce la fa, come se fosse unocalcistico che non riesce proprio a mandare giù le partite sotto le feste. Oggi, quindi, ci travestiamo da fantasma deiper ricordare allo spagnolo che, e il Milan, hanno bisogno di un Christmas Carol e non delversione natalizia.- Arrivato in Italia nel gennaio del 2015, a dicembre dello stesso anno non ha mai visto il campo. Nel mercato invernale, poi, ha lasciato Milano per, per il, per Gasperini e ha cambiato la sua storia. Rientrato a Milano, nel dicembre del 2016 contronon ha lasciato il segno: né gol, né assist. E l'anno scorso?: 0 gol, una sola vittoria, un rosso diretto contro gli scaligeri e un assist il 30 dicembre, quando c'era già aria di anno nuovo.- Ha ancora la possibilità di modificare questa triste statistica, ma gli resta una sola partita., ora, sono da archiviare, senza statistiche e con 5 soli punti conquistati: il 26 c'è il, alle 12.30, stessa ora in cui è arrivata l'ultima vittoria rossonera. Ilha bisogno di una vittoria per laha bisogno di una vittoria per salvarsi. Serve, quindi, il miglior Suso. No, non quello dei "Natali passati". Ma se ce l'ha fatta Scrooge a cambiare...@AngeTaglieri88