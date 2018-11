Ieri si era detto "onorato" dell'interesse del Real Madrid, oggi Suso parla invece dell'Atletico. Dal ritiro della nazionale spagnola, l'esterno del Milan si è confidato a Es Radio e ha svelato un retroscena di mercato: "Ci sono stati dei contatti con l'Atletico Madrid, è vero".



RITORNO IN SPAGNA - Suso, sotto contratto coi rossoneri fino al 2022, ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 38 milioni di euro. Nelle ultime sessioni di mercato in molte squadre, sia spagnole che inglesi, sono state accostate al classe '93. "Ci sono state opzioni per tornare in Spagna nelle ultime due estati", ha ammesso il numero 8 rossonero, sul cui futuro Leonardo e Paolo Maldini stanno ragionando.