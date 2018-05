Allarme rosso in casa Milan. Per il rifinanziamento del debito, per la decisione della Uefa, prevista entro il 15 giugno, per il futuro dei big, soprattutto di Donnarumma e Suso. Gigio è destinato a lasciare il club nel quale è cresciuto e che l'ha lanciato, l'arrivo di Reina e l'incessante lavoro di Mino Raiola porteranno a un addio del numero uno classe 1999, per il quale Fassone e Mirabelli (se non ci saranno rivoluzioni societarie) contano di incassare almeno 60 milioni di euro. Discorso analogo, ma con cifre diverse per Suso, che non è per nulla convinto di rispettare il contratto in scadenza nel 2022 e spinge per una partenza, a un prezzo già definito.



CLAUSOLA - Il contratto firmato dallo spagnolo lo scorso settembre prevede infatti una clausola di 38 milioni (questa è la cifra visto che il Milan non si è qualificato alla prossima Champions League), se dovesse arrivare un club pronto a pagarla Fassone e Mirabelli non sono nelle condizioni di evitare un addio del numero 8. Ciò significa che se il Napoli volesse può prendere Suso potrebbe farlo in qualsiasi momento, soprattutto ora che ha incassato la disponibilità, da parte del diretto interessato, a sedersi intorno a un tavolo a trattare. Come anticipato da Sportitalia e confermato da Calciomercato.com il progetto azzurro intriga Suso, che di fronte a un'offerta invitante dal punto di vista tecnico ed economico è pronto a dire sì. Lasciandosi alle spalle il Milan e i suoi problemi, impensabili fino a qualche anno fa.