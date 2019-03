Non vive il suo miglior momento, tutt'altro. Suso è appannato e il Milan ne risente, lo spagnolo sta passando un periodo negativo nelle prestazioni: mancano gol, assist, la brillantezza del vero Suso che Gattuso continua comunque a difendere, ritenendolo una pedina fondamentale per il suo Milan presente e futuro. L'allenatore lo ha blindato nella scorsa estate quando si poteva fare cassa con l'alta valutazione di Suso, ha intenzione di tenerlo con sé ancora a lungo a meno di una volontà differente da parte del giocatore. Il punto interrogativo rimane la clausola da circa 40 milioni valida solo per l'estero che il Milan vorrebbe eliminare.



SCELTA ATLETICO - Al di là del dialogo tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Suso che vi abbiamo raccontato, tra i club da sempre più attenti allo spagnolo c'è l'Atletico Madrid, più volte insistente specialmente lo scorso anno nel chiedere informazioni sull'ex Liverpool. Stimato dalla dirigenza, al momento chi frena l'operazione Suso è Diego Simeone: il Cholo ha rinnovato e mantiene grande considerazione per le sue scelte anche in sede di mercato, vuole almeno un nuovo esterno per il suo Atletico da giugno ma Suso non dà piene garanzie in un 4-4-2 come quello sviluppato dai Colchoneros, a differenza del 4-3-3, sistema di gioco in cui si trova a meraviglia. Per questo l'Atletico ultimamente ha rallentato, deciso a cercare esterni a tutta fascia di passo e rapidità, più che tecnici e capaci di giocare soprattutto vicino all'area di rigore come Suso. Il Milan sorride, vuole tenere con sé lo spagnolo e lo difende in questo momento complicato. Aspettando di rivedere il Suso che ha fatto la differenza per mesi, convinti che dopo le scorie della pubalgia possa tornare il sereno.