Un traguardo importante, di quelli che non si dimenticano perché certificano l'importanza avuta all'interno di una squadra. Suso taglierà questa sera contro l'Empoli il traguardo delle 100 presenze con il Milan in una gara che sarà tutt'altro che semplice e in cui il suo apporto dovrà essere decisivo, soprattutto in zona gol dove mancerà anche la verve offensiva di Gonzalo Higuain.



IL GOL CHE MANCA DA TROPPO - Un gol che per Suso manca ormai da troppo tempo. Era il 4 febbraio scorso quando l'esterno spagnolò trovò il suo ultimo gol contro l'Udinese. Da allora, come ribadito anche da Gattuso, si è dedicato più alla ricerca del passaggio vincente per i compagni, giocando una gara diversa da come era abituato fino a pochi mesi fa. Una gara più di attenzione e sacrificio che, però, non lo mette spesso in condizione di trovre un gol che ora inizia a diventare indispensabile.



RINNOVO - Assist, come quelli che Suso ha provato a lanciare anche al Milan in estate. Nell'incontro andato in scena a Casa Milan verso la fine del mercato si è parlato soprattutto della volontà dell'esterno di rimanere in rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport il dt Leonardo ha mostrato all'entourage di Suso la volontà di procedere assieme togliendolo di fatto dal mercato e zittendo le voci che lo volevano in partenza in direzione Roma e Napoli. Il rinnovo non è ancora arrivato, ma arriverà, così come quel gol che manca da troppo.