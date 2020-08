Il Siviglia venerdì sera ha vinto la sua sesta Europa League, in finale contro l’Inter di Antonio Conte. Un trionfo anche per Suso, esterno d’attacco ex Milan, titolare e super protagonista nella serata di Colonia.





Lo spagnolo è rientrato a casa, e ha trovato ad attenderlo la compagna Alis Rodriguez. Che, come raccontato da Marca, ha anche sventato un tentativo di rapina. La coppia, super innamorata, ha due figli, Alessio e Bianca, nata a metà maggio.





Alis è attivissima sui social: ha un profilo Instagram seguito da quasi 40mila follower, con cui ha condiviso, mediante diverse Stories, la gioia per la vittoria del Siviglia e del suo Suso. Che poi, rientrato a Siviglia, l’ha potuta riabbracciare. Occhi azzurri, capelli bruni e corpo formoso per Alis: scopri nella gallery tutte le sue FOTO!